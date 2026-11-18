Вынужденную посадку осуществил лайнер авиаперевозчика Wizz Air сегодня в Тбилисском международном аэропорту, соответствующее сообщение распространила пресс-служба авиакомпании.
В нем говорится, что самолет летел из Кутаиси в Берлин. Однако в пути одному из пассажиров стало плохо.
Экипаж сначала попробовал возвратиться в Кутаиси, но погода не позволила совершить посадку безопасности. Поэтому самолет был перенаправлен в столицу и благополучно сел в Тбилисском международном аэропорту.
Прерванный рейс из Кутаиси в Берлин и соответствующий обратный рейс из Берлина в Кутаиси перенесены на завтра.
"Пассажиры перенаправленного рейса вернутся в Кутаиси на автобусах, а пассажирам, которых коснулись изменения, будет предоставлена информация об обновленном расписании полетов"
- Wizz Air