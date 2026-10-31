Во вторник, 24 ноября, состоялась встреча замглавы МИД России Георгия Борисенко и заместителя гендиректора МИД Израиля Мейрав Эйлон Шаха. Об этом сказано на сайте российского МИД.
"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе, включая ситуацию вокруг Ирана и Йемена, в Сирии и Ливане"
– МИД РФ
В российском внешнеполитическом ведомстве поведали также, что в ходе встречи Георгий Борисенко подтвердил важность строгого соблюдения режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, достигнутого 10 октября 2025 год. По его словам, это необходимо, чтобы избежать новых жертв среди гражданского населения сектора Газа".
Замглавы МИД РФ также выразил обеспокоенность возросшей поселенческой активностью на Западном берегу реки Иордан.
Помимо этого, стороны коснулись других актуальных вопросов двусторонних отношений.