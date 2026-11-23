Базирующаяся в ереванском аэропорту Звартноц армянская авиакомпания Shirak Avia вскоре может расширить географию своих полетов в Россию новыми авиарейсами в Челябинск и Иркутск.

В скором времени из столицы Армении можно будет вылететь в российские Челябинск и Иркутск – таковы ближайшие планы армянского авиаперевозчика, авиакомпании Shirak Avia, сообщает пресс-служба Торгового представительства России в Армении.

"Армянская авиакомпания корректирует планы по развитию маршрутной сети, уделяя внимание направлениям в российские регионы. В календаре Shirak Avia появились рейсы из Еревана в Челябинск и Иркутск"

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Более полная информация на сайте компании пока отсутствует, не данных и о датах начала полетов, расписании и стоимости билетов, передает ТАСС.

Цtль, которую преследует авиаперевозчик, расширяя географию полетов - развитие транспортных коммуникаций между Арменией и субъектами РФ, а также созданию дополнительных возможностей для деловых и туристических поездок, говорится в сообщении.