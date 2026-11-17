В столице Сирии прошли встречи посла Турции с министром связи и информационных технологий, а также министром промышленности и внутренней торговли страны, в ходе которых стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

В сирийском Дамаске состоялись встречи посла Турции Нуха Йылмаза с министром промышленности и внутренней торговли Сирии Басилем Абдельханнаном и министром связи и информационных технологий страны Абдельсаламом Хейкелем, в ходе которых обсуждались возможности развития дальнейшего сотрудничества между двумя странами, сообщил турецкий дипломат.

"Провел продуктивную встречу с министром промышленности и внутренней торговли Сирии Абдельханнаном, в ходе которой обсуждались перспективы развития торговых отношений и увеличения инвестиций между двумя соседними и братскими странами"

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Стороны детально обсудили перспективы развития торговых отношений и увеличения инвестиций между двумя соседними и братскими странами, приняв решение совместно изучать возможности сотрудничества, способствующего общему процветанию, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Еще одна важная и знаковая встреча у посла состоялась с министром связи и информационных технологий Сирии Хейкелем: собеседники рассмотрели возможности развития турецко-сирийского сотрудничества в сферах телекоммуникаций, информационных технологий и цифровой трансформации, отметил турецкий дипломат.

Турция ведет огромную работу для придания нового импульса развитию отношений с Сирией, и обмен опытом и совместная работа в этих областях будут способствовать укреплению двусторонних отношений, выразил уверенность Нух Йылмаз.