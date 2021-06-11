5 декабря 2026 года в кинотеатре «Октябрь», в центре Москвы, на Новом Арбате, планировалась премьера армянского фильма «Монте», героизирующего одного из руководителей международной террористической организации ASALA - Монте Мелконяна.

Также показы этого фильма были запланированы в других городах России. По имеющейся информации, билеты уже поступили в продажу.

Однако в результате активной позиции посольства Азербайджанской Республики в РФ, а также благодаря принципиальному подходу и пониманию российской стороны, показ этого фильма в России попал под запрет. Это очередное свидетельство того, что отношения взаимопонимания между Азербайджаном и Россией прошли испытание временем. Две страны как были, так и остаются стратегическими партнерами, связанными крепкой дружбой и руководствующиеся принципами «Декларации о союзническом взаимодействии».