Проезд грузовиков по участку Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии на выезд из России временно закрыт до особого распоряжения.

Движение грузовиков временно приостановлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии до особого распоряжения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс на выезд из РФ с 15:45 мск 24 ноября до особого распоряжения"

- ГУ МЧС

Отмечается, что ситуация на данном участке границы в районе пункта пропуска Верхний Ларс может быстро меняться из-за погодных условий.

Напомним, Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, обеспечивающим транспортное и грузовое сообщение России с Грузией и Арменией.