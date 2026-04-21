Депутаты Госдумы РФ своим решением могут еще на год продлить эксперимент со строительством гостевых домов в курортных регионах страны – поправки к закону уже одобрил думский Комитет по туризму.

Гостевых домов в курортных регионах России будет больше – Комитет Госдумы по туризму уже одобрил законопроект, предложенный весной депутатами Народного собрания Карачаево-Черкесии, согласно которому эксперимент с гостевыми домами могут продлить еще на год, до 31 декабря 2028 года.

"Новая редакция предполагает также подключение к проекту Камчатского края, Тульской, Тверской, Самарской областей, Карелии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди поправок - продление эксперимента на год, до 31 декабря 2028 года"

- сообщение

Еще одно новшество, которое может появиться в новой редакции закона – регионам предоставят право самим присоединяться к программе с 1 января 2027 года, передает ТАСС.

В то же время региональные власти смогут сами ограничивать виды разрешенного использования земельного участка, на котором находится гостевой дом, а их собственники смогут вносить в реестр не один, а до двух гостевых домов на одного владельца, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперимент стартовал в сентябре этого года и продлится до конца 2027 года. В нем участвуют Дагестан, Крым, Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область и другие российские регионы.

С января 2026 года к проекту присоединились Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области. В законе определены услуги гостевого дома, требования к нему и закреплен механизм классификации таких средств размещения туристов.