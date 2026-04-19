Глава КБР рассказал о планах по развитию туризма

Власти Кабардино-Балкарии на предстоящем Кавказском инвестиционном форуме, который пройдет на следующей неделе в Минводах, расскажут о развитии туризма в регионе и представят новые инвестиционные проекты.

Кабардино-Балкария в своей экспозиции на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ-2026) в Минводах сделает акцент на туризме, поведал сегодня на встрече с полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой в Пятигорске глава республики Казбек Коков, сообщили в полпредстве.

"Ключевой темой разговора стала подготовка региона к КИФ-2026, который состоится уже на следующей неделе, с 28 по 30 апреля, в выставочном комплексе "МинводыЭкспо". Основной акцент в экспозиции субъекта будет сделан на дальнейшем развитии туризма как одной из самых динамично растущих отраслей экономики КБР"

- сообщение

Тема развития туризма руководством региона выдрана неслучайно: только по итогам первого квартала текущего 2026 года турпоток в КБР вырос на 4,2%, а курорты республики приняли 478,6 тыс путешественников, передает портал "Это Кавказ".

Как полагают в руководстве региона, рост интереса к региону связан с развитием инфраструктуры в рекреационных зонах, расширением спектра услуг, а также ростом количества удобных современных комфортных мест размещения, подчеркнул Коков.

Сейчас в КБР начитывается 638 гостиниц, которые могут одновременно принять 22,6 тыс гостей. Особенно популярны небольшие отели и гостевые дома, а также модульные туристические объекты, созданные по программе господдержки.

Еще одно перспективное направление развития региона - реализация крупных инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов и модернизации дорожной сети, что способствует развитию автотуризма. Сейчас в регионе готовится к запуску новый туристический проект "Горная Кабардино-Балкария", который будет включать более 900 км маршрутов по живописным горным дорогам для любителей автомобильных путешествий, добавил Казбек Коков.

Напомним, ранее мы писали о том, что в нынешнем году в КБР заработает информационный портал для туристов, работу над ним ведет региональное министерство курортов и туризма региона. На портале будут собраны сведения о культуре, истории региона, местных достопримечательностях, событиях и логистике, а ключевой акцент в нем будет сделан на удобстве и содержательности.