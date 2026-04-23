Мирные соглашения с Ираном должны учитывать его ядерную программу – ЕС

В Евросоюзе считают, что итоговое соглашение США и Ирана должно включать в себя контроль над иранской ядерной программой по итогам текущего вооруженного конфликта.

В ходе неформальной встречи глав ЕС на Кипре Урсула фон дер Ляйен заявила, что любые будущие мирные договоренности с Ираном обязаны учитывать его ракетный и ядерный потенциал. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам саммита.

"Любое мирное соглашение должно учитывать ядерную и ракетную программы Ирана"

– Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии детально объяснила необходимость столь строгих требований к Ирану. По ее словам, последние события и эскалация вооруженных конфликтов заставляют европейских лидеров иначе оценивать глобальные угрозы. В Брюсселе всерьез обеспокоены тем, что гипотетическое наличие у Ирана оружия массового поражения способно привести к непредсказуемым последствиям.

"Недели войны продемонстрировали опасность, которую может представлять Иран, обладающий ядерным оружием"

– Урсула фон дер Ляйен

Неформальные переговоры лидеров стран Европейского союза проходят 23 и 24 апреля в кипрских городах Никосия и Айя Напа под председательством главы Европейского совета Антониу Кошты.

В ходе саммита участники рассмотрят геополитическую обстановку, конфликт в Иране и пути деэскалации на Ближнем Востоке. Отдельное внимание будет уделено свободе судоходства в Ормузском проливе и последствиям высоких цен на топливо.

Напомним, война началась 28 февраля после атак США и Израиля по целям внутри Ирана. Тегеран ответил ударами по израильским территориям и американским военным базам на Ближнем Востоке. Вследствие эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.