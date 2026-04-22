В ЕС не ждут конкретных решений по Ирану от встречи на Кипре – СМИ

По сообщениям СМИ, саммит ЕС на Кипре не принесёт конкретных решений по войне в Иране. Ожидается, что главы государств Евросоюза лишь обозначат общую позицию по иранскому конфликту.

В ходе неформальной встречи глав государств ЕС на Кипре обсуждение ситуации вокруг Ирана не приведет к конкретным результатам. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.

Издание подчеркивает, что ситуация вокруг войны в Иране остается одним из ключевых приоритетов для ЕС, однако надежды на успешные результаты обсуждений крайне малы.

"Всегда хорошо, когда лидеры придерживаются общей позиции и информируют друг друга, но ничего конкретного из этого не выйдет"

- европейский дипломат

Неформальные переговоры лидеров стран Европейского союза проходят 23 и 24 апреля в кипрских городах Никосия и Айя Напа под председательством главы Европейского совета Антониу Кошты. Принимающей стороной выступает президент Кипра Никос Христодулидис.

В ходе саммита участники рассмотрят геополитическую обстановку, конфликт в Иране и пути деэскалации на Ближнем Востоке. Отдельное внимание будет уделено свободе судоходства в Ормузском проливе и последствиям высоких цен на топливо.

Напомним, война началась 28 февраля после атак США и Израиля по целям внутри Ирана. Тегеран ответил ударами по израильским территориям и американским военным базам на Ближнем Востоке. Вследствие эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о продлении перемирия с Ираном до ближайшего воскресенья, 26 апреля, и временном отказе от новых ударов. Одновременно с этим он акцентировал внимание на том, что морская блокада всех портов страны продолжает действовать.