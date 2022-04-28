103-летие со дня рождения Зарифы Алиевой

Сегодня 103 года исполнилось бы Зарифе Алиевой – выдающемуся профессору, врачу-офтальмологу, ученому и академику.

Она родилась в селении Шахтахты Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. В 1942 году поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института, который окончила в 1947 году. После этого она усовершенствовала свои знания в узкой специализации – офтальмологии в Центральном институте в Москве.

Ее стремления к науке привело в Азербайджанский научно-исследовательский институт офтальмологии, где она с успехом закончила аспирантуру с 1953 году и работала научным сотрудником следующие 4 года.

Зарифа Алиева вошла в историю как талантливый офтальмолог, профессор, академик. Она является одним из авторов коллективного фундаментального труда "Терапевтическая офтальмология", который в настоящее время — одно из самых главных научных пособий для каждого врача-офтальмолога.

Также Зарифа Алиева стояла у истоков развития нового направления диагностики заболеваний организма по характеру изменений радужной оболочки глаза – иридодиагностики, став автором труда по изучению этого инновационного метода.

Ее "Основы иридодиагностики" остается и сегодня настольной книгой для специалистов этой области.

Совместно с профессорами Н.Б.Шульпиной и Л.Ф.Мошетовой она подготовила монографию "Актуальные вопросы офтальмологии", где нашел воплощение богатый педагогический, научный и практический опыт Зарифы Алиевой.

В 1983 году она была избрана академиком Академии наук Азербайджанской Республики, что стало особым признанием ее многолетней работы на благо системы здравоохранения и подготовки высококвалифицированных кадров.

На академическом попорище Зарифа Алиева также достигла высот, являясь членом Комитета защиты мира бывшего СССР, заместителем председателя Азербайджанского комитета защиты мира, членом правления общества "Знание" и членом президиума научного общества офтальмологов бывшего СССР, входила в редакционную коллегию журнала "Вестник офтальмологии".

Ее выдающиеся успехи в медицинской науке не раз были вознаграждены. В частности, ей было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Азербайджана.

Зарифа Алиева безвременно скончалась 15 апреля 1985 года в Москве.