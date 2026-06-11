Иран продолжит диалог с США – Пезешкиан

Высший совет национальной безопасности Ирана продолжит развивать контакты с СШАпо вопросу урегулирования конфликта на фоне возобновления ударов Израиля по Ливану, заявил президент ИРИ.

Высший совет национальной безопасности ИРИ принял решение о продолжении диалога с США, такое заявление сделал президент страны Масуд Пезешкиан.

Он подчеркнул, что Тегеран будет развивать контакты с Вашингтоном для заключения соглашения по урегулированию конфликта, даже несмотря на возобновление ударов Израиля по территории Ливана.

"Высший совет национальной безопасности пришел к выводу, что курс на переговоры следует продолжать"

— Масуд Пезешкиан

Также президент Ирана отметил, что руководство страны восстановило хорошие отношения с соседними странами, вопреки всему происходящему в регионе.

"Значительная часть дипломатических усилий страны в последние недели принесла положительные результаты, и многие вопросы и недоразумения со странами Персидского залива находятся на пути к разрешению"

– Масуд Пезешкиан

Кроме того, он рассказал о том, что обсуждали вопрос урегулирования конфликта с США с тогдашним верховным лидером Ирана Али Хаменеи, пока тот еще был жив.

По словам Пезешкиана, аятолла дал разрешение "на проведение и продолжение переговоров на достойных условиях".