В Иране назвали фактор, который может подорвать переговоры с США

Спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф заявил о том, что удары Израиля по Ливану могут значительно испортить переговорный процесс между США и Ираном.

Возобновление ударов Израиля по территории Ливана может послужить фактором срыва ирано-американских переговоров, такое заявление сделал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Соответствующий пост был опубликован им на личной странице в соцсети.

Таким образом, подчеркнул он, Соединенные Штаты показывают то, что не выполняют свои же собственные обязательства.

"Новое нападение Израиля на Дахию вновь показало, что США либо не имеют воли для выполнения своих обязательств, либо не обладают такой возможностью"

— Мохаммад Багер Галибаф

Если у США нет возможности выполнять свои обязательства, то "говорить о продолжении этого пути невозможно", отметил спикер парламента ИРИ.

Напомним, ранее стало известно о том, что ЦАХАЛ нанесла удары по командному центру группировки "Хезболла" в пригороде Бейрута Дахии, в результате которых был ликвидирован один из ее военных руководителей.