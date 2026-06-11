Президент Казахстана поздравил российского лидера с Днем России

Поздравление с Днем России направил президенту России Владимиру Путину глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, соответствующее сообщение распространила Акорда.
"В Казахстане дорожат отношениями дружбы и добрососедства с братской Россией, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества"
– Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана также заявил об особом значении совершенного недавно Владимиром Путиным государственного визита в Казахстан. По словам Токаева, благодаря его итогам развернулись новые горизонты выгодного обеим сторонам сотрудничества, сильный импульс получили двусторонние проекты и инициативы.
"Уверен, благодаря совместным усилиям межгосударственные связи Казахстана и России будут и впредь динамично развиваться во всех сферах"
– Касым-Жомарт Токаев
Казахстанский лидер пожелал российскому коллеге новых успехов на его ответственном государственном посту на благо России.