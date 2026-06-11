Вестник Кавказа

Президент Казахстана поздравил российского лидера с Днем России

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев поздравил главу России Владимира Путина с отмечаемым сегодня Днем России.

Поздравление с Днем России направил президенту России Владимиру Путину глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, соответствующее сообщение распространила Акорда.

"В Казахстане дорожат отношениями дружбы и добрососедства с братской Россией, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества"

– Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана также заявил об особом значении совершенного недавно Владимиром Путиным государственного визита в Казахстан. По словам Токаева, благодаря его итогам развернулись новые горизонты выгодного обеим сторонам сотрудничества, сильный импульс получили двусторонние проекты и инициативы.

"Уверен, благодаря совместным усилиям межгосударственные связи Казахстана и России будут и впредь динамично развиваться во всех сферах"

– Касым-Жомарт Токаев

Казахстанский лидер пожелал российскому коллеге новых успехов на его ответственном государственном посту на благо России.

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