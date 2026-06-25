Вестник Кавказа

Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Американский лидер Дональд Трамп заявил о нарушении Ираном условий соглашения о прекращении огня, связав это с недавними инцидентами в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп заявил о нарушении режима прекращения огня со стороны Ирана. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По утверждению главы Белого дома, иранская сторона выпустила не менее четырех дронов по судам в Ормузском проливе, из которых военные США сбили три, однако четвертый достиг цели и нанес ущерб торговому судну.

Напомним, меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном был подписан в ночь на 18 июня и предусматривал окончание вооруженного противостояния, которое началось 28 февраля. Документ также устанавливает обязательства по снятию морской блокады со стороны США и восстановлению судоходства в проливе со стороны Ирана.

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