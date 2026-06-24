Ситуацию в Ормузском проливе обсудили Тегеран и Маскат

В четверг, 25 июня, состоялся телефонный разговор глав МИД Ирана и Омана Аббаса Аракчи и Бадра аль-Бусаиди. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой иранского министра.
В ходе беседы обсуждались последние событие на Ближнем Востоке и вопросы, представляющий обоюдный интерес.
В частности, руководители внешнеполитических ведомств поговорили о ситуации, связанной с судоходством в Ормузском проливе, а также о временных механизмах, которые предусмотрены 60-дневным периодом.
Аббас Аракчи отметил, что важно продолжать координировать действия в данной сфере.
Собеседники также выразили удовлетворение недавними переговорами между представителями Ирана и Омана, которые состоялись в рамках визита иранской делегации в Маскат.