Вестник Кавказа

Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузе

Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Омана совместно с Международной морской организацией открыло временный транзитный маршрут в Ормузском проливе без взимания пошлин с проходящих судов.

Оман в координации с Международной морской организацией (ИМО) открыл временный транзитный коридор для судов в Ормузском проливе без взимания пошлин. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

Данный шаг предпринят в рамках договоренностей, достигнутых между США и Ираном. Желающие пройти по новому маршруту суда должны координировать действия с ИМО в соответствии с определенными организацией и властями Омана координатами.

Напомним, 23 июня генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес анонсировал начало совместной с властями Ирана, Омана и США эвакуации с Ближнего Востока более 11 тыс застрявших там моряков на фоне конфликта.

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