Судоходство в Ормузском проливе сократилось в пять раз

В воскресенье через Ормуз прошли только пять судов, что значительно меньше показателей субботы. Это связано с восстановлением Ираном ограничений на проход судов.

Количество судов, которые следуют маршрутом через Ормузский пролив, резко сократилось на фоне восстановления режима ограничений Ираном.

По информации аналитического ресурса Kpler, в воскресенье через акваторию прошли только 5 судов, что в пять раз ниже показателей субботы. При этом отмечается, что некоторые суда прибегают к практике отключения транспондеров, что позволяет снизить заметность.

Сообщается, что среди судов были три нефтеналивных танкера (класса VLCC), каждый из которых вмещает порядка 2 млн баррелей нефти. Суда направляются из Саудовской Аравии в Японию.

Ранее иранские власти заявили о восстановлении ограничений в Ормузском проливе на фоне нарушения режима перемирия со стороны Израиля и США.