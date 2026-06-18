Вестник Кавказа

Судоходство в Ормузском проливе сократилось в пять раз

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В воскресенье через Ормуз прошли только пять судов, что значительно меньше показателей субботы. Это связано с восстановлением Ираном ограничений на проход судов.

Количество судов, которые следуют маршрутом через Ормузский пролив, резко сократилось на фоне восстановления режима ограничений Ираном. 

По информации аналитического ресурса Kpler, в воскресенье через акваторию прошли только 5 судов, что в пять раз ниже показателей субботы. При этом отмечается, что некоторые суда прибегают к практике отключения транспондеров, что позволяет снизить заметность. 

Сообщается, что среди судов были три нефтеналивных танкера (класса VLCC), каждый из которых вмещает порядка 2 млн баррелей нефти. Суда направляются из Саудовской Аравии в Японию. 

Ранее иранские власти заявили о восстановлении ограничений в Ормузском проливе на фоне нарушения режима перемирия со стороны Израиля и США.

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