Иран пообещал быстро рассматривать проход судов через Ормузский пролив

Высший совет нацбезопасности Ирана сообщил, что Тегеран не будет требовать оплаты никаких услуг в Ормузе в течение 60 дней. В заявлении Совбеза также сказано, что Исламская Республика сама покроет все расходы.

Иран будет быстро рассматривать проход судов через Ормузский пролив, трафик будет увеличиваться постепенно. Об этом сказано в заявлении Высшего совета национальной безопасности страны.

"Управлению по контролю за Персидским заливом (PGSA) дано распоряжение для реализации целей меморандума быстро и в приоритетном порядке рассматривать и давать ответ на запросы (на проход судов – прим. ред)"

– Совбез ИРИ

В Совбезе также подчеркнули, что Иран примет все меры по разминированию Ормуза в соответствии с заключенным с Соединенными Штатами меморандумом.

В частности, Тегеран в течение 60 дней не будет взимать плату при запросе судов на проход через пролив, сам будет покрывать расходы и заниматься разминированием. Согласно меморандуму, Иран должен это сделать в течение 30 дней с момента подписания.

"Что касается других вопросов, включая разминирование, то необходимые меры будут приняты в соответствии с пунктом 5 Исламабадского меморандума о взаимопонимании"

– Совбез Ирана

В сообщении также обращается внимание на необходимость движения судов в определенное время и по определенному маршруту, которые будут объявлены им. Уточняется, что это нужно, чтобы избежать морских инцидентов и постепенно увеличить трафик.

Напомним, минувшей ночью США и Иран дистанционно подписали меморандум, предполагающий окончание военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран разблокирует Ормузский пролив.