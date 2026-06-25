Вестник Кавказа

Власти Севастополя рассказали о восстановлении электричества в городе

Лампочка
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, когда в городе восстановят подачу электроэнергии.

Полностью восстановить электроснабжение Севастополя планируется в ближайшие сутки, такое заявление сделал губернатор города Михаила Развожаев.

Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице в социальных сетях.

"Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено"

– Михаил Развожаев

Он отметил, что "ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной", однако местные власти делают все возможное для обеспечения стабильности ситуации.

Кроме того, он сообщил, что в городе введен ЧС регионального характера для оценки различных форс-мажоров, в том числе связанных с перебоями со светом.

Ранее о перебоях с электроснабжением сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.

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