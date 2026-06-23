Жители семи районов Крыма временно остались без электроснабжения

В семи муниципалитетах Крыма произошло частичное отключение электроснабжения, восстановить подачу электричества планируется до конца текущих суток.

В Крыму технологические нарушения на магистральных линиях привели к ограничению подачи электричества в Симферополе, Судаке, Алуште, Ялтинском округе, а также в Симферопольском, Ленинском и Бахчисарайском районах. Об этом сообщили представители "горячей линии" государственного предприятия "Крымэнерго".

Специалисты проводят аварийно-восстановительные мероприятия. Согласно прогнозам, подача электроэнергии будет нормализована до конца дня.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее проинформировал, что для ликвидации перегрузок в сетях за пределами города введены графики отключений. Данная мера принята по указанию системного оператора.

"Непосредственно восстановительные работы на поврежденной инфраструктуре были завершены в 23:00. Еще около часа потребовалось техническим специалистам, чтобы провести тестирование оборудования и осуществить поэтапный запуск системы. Это необходимо, чтобы избежать новых сбоев при подаче напряжения. В настоящий момент система запущена, свет вернулся в большинство жилых домов"

- Михаил Развожаев