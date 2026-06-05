Авария в сетях оставила без света два района Крыма

Сегодня утром в электросетях "Крымэнерго" произошла авария, которая частично оставила без электроэнергии курортную Феодосию и два района Крыма, сейчас специалисты компании проводят аварийно-ремонтные работы.

Утренняя авария, причиной которой стали нарушения при эксплуатации электросетей, частично обесточила городской округ Феодосия, Советский и Кировский районы Крыма, сообщает госпредприятие "Крымэнерго".

"В связи с технологическими нарушениями в электрической сети произошло частичное отключение потребителей городского округа Феодосия, Советского и Кировского районов. Ведутся аварийно-ремонтные работы"

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Сколько потребителей осталось без света, пока неясно. Также не сообщается, затронули ли отключения здравницы города-курорта. Известно лишь, что ремонт электросетей займет около суток, передает ТАСС.

Ранее мы писали о том, что объем осуществленных инвестиций в свободную экономическую зону Крыма с 2015 года превысил 460 млрд рублей, при этом в рамках проектов создано 104 тыс рабочих мест. Наибольшее количество инвестиционных проектов в Крыму реализуется в сферах торговли и услуг, строительства и промышленности, санаторно-курортной сфере и сфере сельского хозяйства.