Сколько стоит отдохнуть в Крыму 2026: цены на жилье, еду, развлечения, бензин

Ежегодно Крым входит в тройку самых популярных внутренних направлений для летнего отдыха россиян: в 2026 году туроператоры ожидают, что крымские курорты Черного и Азовского морей привлекут не менее 7 млн отдыхающих. Во сколько обойдется недельный отпуск на крымском побережье в этом году для двоих и для семьи?

Стоимость дороги до Крыма

В 2026 году аэропорт полуострова все еще не работает, поэтому остаются следующие варианты:

поездом. Плацкарт из Москвы на одного обойдется в 7-8 тысяч рублей, купе - в 18-20 тысяч в одну сторону;

Плацкарт из Москвы на одного обойдется в 7-8 тысяч рублей, купе - в 18-20 тысяч в одну сторону; на личном автомобиле. Стоимость поездки из Москвы до Симферополя (столица Крыма) составит примерно 17-20 тысяч рублей в одну сторону с учетом платных участков дороги, но без остановок на ночевку. С остановкой добавляем к стоимости еще 5-10 тысяч рублей.

Стоимость поездки из Москвы до Симферополя (столица Крыма) составит примерно 17-20 тысяч рублей в одну сторону с учетом платных участков дороги, но без остановок на ночевку. С остановкой добавляем к стоимости еще 5-10 тысяч рублей. на самолете до Краснодара и машиной до полуострова. Самый быстрый вариант обойдется в 15-22 тысячи рублей на одного в одну сторону: 10-13 тысяч за билет на самолет, 4-12 тысяч рублей за автобус/такси.

Итог: до Крыма и обратно на поезде вдвоем можно добраться за 30-80 тысяч рублей, семьей из четверых - за 60-160 тысяч рублей. На личном транспорте - за 40-50 тысяч рублей; на самолете+машиной - на двоих за 60 тысяч рублей, на четверых - за 120 тысяч рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит жилье в Крыму?

Стоимость проживания в Крыму зависит от того, где вы хотите отдохнуть: чем больше город, чем лучше в нем инфраструктура и чем ближе он к морю, тем выше цены как в отелях и гостевых домах, так и в посуточном жилье.

снять хостел в Крыму можно от 1500 до 3000 тысяч рублей за ночь на двоих;

квартира посуточно в разных городах Крыма обойдется от 2,5 до 5 тысяч рублей на сутки за двоих, от 5-10 тысяч рублей в сутки для семьи с 2 детьми;

3-звездочный отель/гостевой дом:

- в Ялте за ночь обойдется от 9 до 16 тысяч рублей за двоих; от 15 до 30 тысяч рублей за семью с двумя детьми;

- в Судаке на двоих от 4 до 12 тысяч рублей, для семьи с двумя детьми - от 7 до 15 тысяч рублей;

- в Феодосии на двоих от 5 до 8 тысяч рублей, для семьи с двумя детьми - от 10 до 20 тысяч рублей;

- в Евпатории на двоих от 4 до 10 тысяч рублей, для семьи с двумя детьми - от 4 до 20 тысяч рублей;

- в Керчи на двоих от 3 до 9 тысяч рублей, для семьи с двумя детьми - от 4 до 16 тысяч рублей.

Итог: размещение в Крыму на неделю на двоих обойдется примерно в 21-84 тысячи рублей, для семьи с двумя детьми — от 28 до 140 тысяч рублей.

Цены на еду в Крыму

В курортных городах и поселках Крыма летом множество вариантов питания: от уличной еды и столовых до кафе и ресторанов.

уличная еда в Крыму (чебуреки, самса, шаурма, пита) стоят 200-300 рублей за штуку;

обед/ужин в столовой на двоих обойдется в 1200-1700 рублей, для семьи с двумя детьми - в 1500-3000 тысячи рублей;

обед/ужин в кафе на двоих будет стоить от 2500 до 4000 тысяч рублей, для семьи - 3500-6000 тысяч рублей;

пообедать/поужинать в ресторане паре можно за 3000-5000 тысяч рублей, семье с двумя детьми - за 4500-7000 тысяч рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на продукты в Крыму

овощи (молодой картофель, капуста, лук, свекла) - 40 -120 рублей за килограмм;

фрукты/ягоды (клубника, вишня, черешня, абрикосы, персики) - 200-500 рублей за килограмм;

мясо: 1 кг куриного мяса - 380-450 рублей; 1 кг свинины - 450-550 рублей; 1 кг говядины - 700-800 рублей.

Важно: чем ближе магазин расположен к морю, тем выше цены на продукты. Оптимальная стоимость продуктов в крупных супермаркетах.

Итог:

если питаться в столовых, за неделю на двоих придется потратить около 25 тысяч рублей, на семью - около 35 тысяч рублей;

если готовить самим, на двоих можно уложиться в 15 тысяч рублей, на семью - в 20 тысяч рублей.

Цены на досуг в Крыму

Самый популярный платный досуг Крыма - это экскурсии, водные развлечения, включая аквапарки, катание на лошадях, походы в музеи и посещение парков.

цены на аквапарки в Крыму 800-3500 рублей за взрослый билет, 600-2300 - за детский билет;

цены на экскурсии - в среднем от 2,5 до 10 тысяч рублей за место;

стоимость посещения парков - от 500 до 5 тысяч рублей;

стоимость водных развлечений (сапы, ”бананы”, катамараны) - 350-700 рублей за 30 минут;

стоимость посещения дворцов - от 500 до 2000 тысяч рублей;

стоимость катания на лошадях - от 1500 рублей за час.

Итог: приблизительная стоимость досуга в Крыму на неделю на двоих составит около 10-30 тысяч рублей, для семьи с двумя детьми - 30-50 тысяч рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нужно знать перед поездкой в Крым?

Отправляясь в отпуск в Крым, отдыхающие сами несут ответственность за собственную безопасность и безопасность своих детей.

Рассчитывая время поездки, стоит учитывать возможность переноса рейсов, а также временного перекрытия Крымского моста.

По состоянию на начало июня 2026 года стоимость доступного бензина на крымских заправках составляет 110-120 рублей за литр АИ-95.

Не за все услуги/товары в Крыму можно рассчитаться с помощью карты/перевода.

Сколько нужно денег на отдых в Крыму?

В среднем относительно бюджетный отдых в Крыму без учета расходов на дорогу на двоих обойдется от 60 до 150 тысяч рублей, а для семьи с двумя детьми - от 100 до 220 тысяч рублей. К этой сумме обязательно нужно добавлять дополнительные 20-50 тысяч на транспортные, а также возможные непредвиденные расходы. На чаевые в отпускной бюджет можно закладывать от 5 до 15 тысяч рублей.