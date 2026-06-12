Вестник Кавказа

Путин продлил запрет на поставки нефти по потолку цен до конца 2027 года

Путин продлил запрет на поставки нефти по потолку цен до конца 2027 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России до конца 2027 года продолжит действовать ограничение на экспорт нефти и нефтепродуктов для иностранных покупателей, которые применяют механизм потолка цен.

Президент РФ Владимир Путин продлил до 31 декабря 2027 года запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по установленному группой G7 и Евросоюзом потолку цен. Об этом говорится в подписанном указе главы государства.

Ранее данное ограничение действовало до 30 июня 2026 года. Опубликованный указ президента полностью запрещает поставки иностранным физическим и юридическим лицам на всех этапах транспортировки до конечного покупателя, если контракты прямо или косвенно предусматривают фиксацию предельной стоимости.

Отметим, ответные меры работают в стране с 1 февраля 2023 года. Само эмбарго Евросоюза на морские поставки вступило в силу 5 декабря 2022 года, когда страны G7, ЕС и Австралия установили лимит в $60 за баррель, который в 2026 году снизили до $44,1 за баррель.

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