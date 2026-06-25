Вестник Кавказа

Израиль атаковал юг Ливана беспилотниками

Беспилотник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Удар беспилотниками был нанесен сегодня израильскими военными по населенному пункту в районе Набатия на юге Ливана. Накануне Израиль и Ливан согласовали рамочное соглашение.

В субботу по югу Ливана силы Израиля нанесли удар с помощью БПЛА, информирует ливанское государственное информационное агентство.

Сообщается, что под удар попал населенный пункт Верхняя Набатия в южном Ливане. Данных о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

Накануне в Вашингтоне Израиль и Ливан по итогам пятого раунда двусторонних переговоров достигли рамочного соглашения, о чем объявил госсекретарь США Марко Рубио. Позже был опубликован текст документа, согласно которому израильские военные выйдут из Ливана, но это произойдет постепенно.

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