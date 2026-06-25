Израиль атаковал юг Ливана беспилотниками

Удар беспилотниками был нанесен сегодня израильскими военными по населенному пункту в районе Набатия на юге Ливана. Накануне Израиль и Ливан согласовали рамочное соглашение.

В субботу по югу Ливана силы Израиля нанесли удар с помощью БПЛА, информирует ливанское государственное информационное агентство.

Сообщается, что под удар попал населенный пункт Верхняя Набатия в южном Ливане. Данных о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

Накануне в Вашингтоне Израиль и Ливан по итогам пятого раунда двусторонних переговоров достигли рамочного соглашения, о чем объявил госсекретарь США Марко Рубио. Позже был опубликован текст документа, согласно которому израильские военные выйдут из Ливана, но это произойдет постепенно.