Израиль продолжит контролировать юг Ливана до разоружения "Хезболлы"

Израиль не выведет войска из Ливана полностью – ЦАХАЛ останется на самом юге соседнего государства, чтобы оборонять израильских граждан от атак "Хезболлы", объявил министр обороны Еврейского государства Исраэль Кац.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пояснил заключенное накануне соглашение с Ливаном, обратив внимание, что вывод израильской армии с ливанских территорий не касается южной части государства, граничащей с Еврейским государством – там ЦАХАЛ будет находиться до тех пор, пока официальный Бейрут не обеспечит разоружение "Хезболлы".

По оценке Каца, израильско-ливанский документ имеет исторический характер и приближает Тель-Авив к цели полноценного обеспечения национальной безопасности Израиля. Также он высоко оценил его как политический ответ Ирану, требующему вывода ЦАХАЛ из Ливана для продолжения переговоров с США по новой ядерной сделке.

"Важный принцип, установленный в соглашении, заключается в том, что не будет передислокации израильских войск на юге Ливана, не будет вывода войск, пока "Хезболла" не будет разоружена на всей территории Ливана"

– Исраэль Кац

Кац пояснил, что только путем разоружения "Хезболлы" возможно гарантировать безопасность населению израильского севера. Пока этого не произойдет, ЦАХАЛ сохранит полную свободу в мерах по защите гражданских лиц и солдат у ливано-израильской границы.

Поскольку Израиль реалистично смотрит на ситуацию в Ливане, израильские войска уже готовятся к организации неопределенного долгого пребывания на ливанском юге.