Израиль и Ливан подписали соглашение об урегулировании конфликта

Власти Израиля и Ливана при посредничестве США согласовали рамочный план, направленный на полное прекращение боевых действий на ливанской территории.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Израиль и Ливан утвердили рамочное соглашение, способное положить конец вооруженному конфликту. О достижении договоренностей он объявил во время выступления в Госдепартаменте.

"Сегодня хороший день. Мы рады объявить о рамочном соглашении между суверенным правительством Ливана и, конечно же, правительством Израиля, при посредничестве и поддержке США"

- Марко Рубио

Посол Ливана Нада Хамаде Муаввад подчеркнула, что реализация документа станет первым шагом к восстановлению суверенитета страны и приведет к полному завершению боевых действий. Со стороны Израиля посол в США Йехиэль Лейтер отметил, что соглашение выводит государства на дорогу к миру.

По данным источников The Times of Israel, в рамках договоренностей Армия обороны Израиля начнет постепенно уходить с юга Ливана. На покинутых территориях израильских военных заменят ливанские вооруженные силы.

Соглашение было достигнуто на четвертый день пятого раунда двусторонних переговоров. Отметим, что накануне глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявлял об отказе выводить войска из южных районов Ливана даже в случае поступления подобных требований из Вашингтона.