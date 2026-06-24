Переговоры Ливана и Израиля продлены на день – СМИ

Asharq al-Awsat: переговоры делегаций Тель-Авива и Бейрута продлены на день. Стороны близки к подписанию меморандума.

Переговоры Израиля и Ливана продолжатся в пятницу. Стороны близки к подписанию рамочного соглашения, передает Asharq al-Awsat со ссылкой на источник в Госдепе.

"Переговоры между Израилем и Ливаном при посредничестве США, которые должны были завершиться в четверг, 25 июня, продлятся еще один день. Пятый раунд возобновится в пятницу утром"

– источник

Ранее стало известно, что Тель-Авив готов пойти навстречу ливанским требованиям и частично вывести войска из Ливана. Речь идет об этом или двух районах, которые после отхода частей ЦАХАЛ займет ливанская армия. Консультации ведутся при посредничестве США.