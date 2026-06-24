ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе – Кац

Глава оборонного ведомства Израиля заявил о том, что израильские войска останутся в зонах безопасности "без ограничений по времени" в Ливане, Сирии и секторе Газа.

Армия обороны Израиля продолжит оставаться на территории зон безопасности в Ливане и Сирии, а также в секторе Газа, такое заявление сделал глава министерства обороны страны Исраэль Кац.

Об этом он заявил во время церемонии выпуска офицеров боевых подразделений ЦАХАЛ.

По словам главы израильского оборонного ведомства, военные останутся там "без ограничений по времени".

"Армия обороны Израиля останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе без ограничений по времени"

— Исраэль Кац

Как он отметил, нахождение в зонах безопасности является ключевым аспектом защиты солдат и граждан Израиля, поэтому не подлежит обсуждению.

При этом Кац подчеркнул, что Израиль сразу же ответит на любую попытку ударить со стороны Ирана, даже несмотря на ирано-американское соглашение.

"Если Тегеран нападет на Израиль из-за его действий в Ливане или по какой-либо другой причине, мы (Израиль - ред.) нападем на него (Иран - ред.) со всей силой"

– Исраэль Кац