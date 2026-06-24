Вестник Кавказа

Израиль и Ливан близки к соглашению – Рубио

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Марко Рубио: Ливан и Израиль вплотную подошли к достижению рамочного соглашения о намерениях, которое положит начало процессу мирного урегулирования.

Власти Ливана и Израиля после трех дней переговоров в США близки к оформлению рамочного соглашения, которое обозначит основные контуры урегулирования между сторонами конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. 

"Мы очень близки к тому, чтобы получить заявление о намерениях между двумя странами, которое, как я считаю, начнет очерчивать многообещающее будущее. Это будет процесс, он займет время и потребует большой работы"

– Марко Рубио 

По словам главы американской дипломатии, стороны взаимодействуют между собой напрямую впервые за 30 лет. Как отметил Рубио, военные США в регионе контактируют с Тель-Авивом и Бейрутом для недопущения эскалации.

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