Израиль и Ливан близки к соглашению – Рубио

Марко Рубио: Ливан и Израиль вплотную подошли к достижению рамочного соглашения о намерениях, которое положит начало процессу мирного урегулирования.
Власти Ливана и Израиля после трех дней переговоров в США близки к оформлению рамочного соглашения, которое обозначит основные контуры урегулирования между сторонами конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы очень близки к тому, чтобы получить заявление о намерениях между двумя странами, которое, как я считаю, начнет очерчивать многообещающее будущее. Это будет процесс, он займет время и потребует большой работы"
– Марко Рубио
По словам главы американской дипломатии, стороны взаимодействуют между собой напрямую впервые за 30 лет. Как отметил Рубио, военные США в регионе контактируют с Тель-Авивом и Бейрутом для недопущения эскалации.