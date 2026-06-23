Ливан будет сам контролировать свою территорию – Рубио

Власти Ливана могут самостоятельно контролировать свою территорию, таково мнение Белого дома, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами в Кувейте.
"Мы рассчитываем на то, что ливанские вооруженные силы и законное, суверенное правительство Ливана сможет впредь контролировать и обеспечивать безопасность все большей части своей территории"
– Марко Рубио
Таким образом он выразил мнение Вашингтона относительно заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца о том, что ЦАХАЛ не покинет Южный Ливан, даже если этого потребуют США.
Рубио отметил, что единственная причина, по которой Тель-Авив вмешивается в конфликт с Ливаном — использование территории страны для запуска ракет Хезболлы против Израиля.
"Но чем большую часть этой территории удастся взять под контроль ливанским вооруженным силам, чем меньшая ее часть будет под контролем "Хезболлы", в тем меньшей степени Израиль будет (присутствовать - ред.) в Ливане"
– Марко Рубио
При этом, подчеркнул госсекретарь США, это до сих пор остается ключевым вопросом переговоров США и Ливана, над которым работают американцы в качестве посредников.
В то же время, Рубио отрицает, что Израиль пытается подорвать сделку между Вашингтоном и Тегераном, даже из-за разногласий по Ливану.
"Израильтяне знают в точности, над чем мы работаем. Все наши партнеры в регионе знают, над чем мы работаем. Все понимают, в чем заключаются красные линии и позиции президента (Трампа - ред.) по данному вопросу"
— Марко Рубио