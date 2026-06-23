Ливан будет сам контролировать свою территорию – Рубио

Госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что в Вашингтоне хотят, чтобы ливанская территория была полностью под контролем властей страны.

Власти Ливана могут самостоятельно контролировать свою территорию, таково мнение Белого дома, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами в Кувейте.

"Мы рассчитываем на то, что ливанские вооруженные силы и законное, суверенное правительство Ливана сможет впредь контролировать и обеспечивать безопасность все большей части своей территории"

– Марко Рубио

Таким образом он выразил мнение Вашингтона относительно заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца о том, что ЦАХАЛ не покинет Южный Ливан, даже если этого потребуют США.

Рубио отметил, что единственная причина, по которой Тель-Авив вмешивается в конфликт с Ливаном — использование территории страны для запуска ракет Хезболлы против Израиля.

"Но чем большую часть этой территории удастся взять под контроль ливанским вооруженным силам, чем меньшая ее часть будет под контролем "Хезболлы", в тем меньшей степени Израиль будет (присутствовать - ред.) в Ливане"

– Марко Рубио

При этом, подчеркнул госсекретарь США, это до сих пор остается ключевым вопросом переговоров США и Ливана, над которым работают американцы в качестве посредников.

В то же время, Рубио отрицает, что Израиль пытается подорвать сделку между Вашингтоном и Тегераном, даже из-за разногласий по Ливану.

"Израильтяне знают в точности, над чем мы работаем. Все наши партнеры в регионе знают, над чем мы работаем. Все понимают, в чем заключаются красные линии и позиции президента (Трампа - ред.) по данному вопросу"

— Марко Рубио