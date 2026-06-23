Израиль не выведет войска из Ливана – Исраэль Кац

Исраэль Кац заявил, что Израиль продолжит контролировать территории на юге Ливана, несмотря на возможное давление со стороны США.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что войска ЦАХАЛ не будут выведены из Ливана даже при настойчивых призывах из Вашингтона.

Как отметил Кац, 200 тыс жителей не смогут вернуться в свои дома. По словам главы израильского оборонного ведомства, части ЦАХАЛ продолжат контролировать позиции в Ливане, Сирии и секторе Газа.

Кац подчеркнул, что израильское военное присутствие продлится неопределенное время, так как еврейское государство стремится обезопасить своих граждан от нападений боевиков.

Как отметил глава оборонного ведомства, ЦАХАЛ не покинет ключевые пункты в регионе, включая замок Бофор.

Напомним, что Тель-Авив и Бейрут продолжают переговоры по вопросу мирного урегулирования. Ливан настаивает на выводе израильской армии, Израиль требует от властей Ливана активности против "Хезболлы".