Израиль уничтожил ракетные пусковые установки в секторе Газа

Израиль атаковал четыре ракетные пусковые установки в секторе Газа, которые были установлены во время прекращения огня. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 24 июня в Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).
"В течение ночи (на вторник) ЦАХАЛ атаковал и уничтожил четыре пусковые установки в нескольких районах сектора Газа. Уничтоженные пусковые установки были установлены организациями сектора в недавнее время, уже после вступления в силу соглашения о прекращении огня"
– ЦАХАЛ
В сообщении подчеркивается, что эти пусковые установки были полностью готовы к атакам на силы ЦАХАЛ и граждан Израиля и, таким образом, представляли собой непосредственную угрозу.
"Силы ЦАХАЛ под руководством Южного военного округа развернуты в регионе в соответствии с соглашением и продолжат действовать для устранения любой немедленной угрозы"
– ЦАХАЛ