Израиль уничтожил ракетные пусковые установки в секторе Газа

В ЦАХАЛ сообщили об ударах по пусковым установкам в секторе Газа. В армейской пресс-службе отметили, что они были установлены во время прекращения огня.

Израиль атаковал четыре ракетные пусковые установки в секторе Газа, которые были установлены во время прекращения огня. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 24 июня в Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

"В течение ночи (на вторник) ЦАХАЛ атаковал и уничтожил четыре пусковые установки в нескольких районах сектора Газа. Уничтоженные пусковые установки были установлены организациями сектора в недавнее время, уже после вступления в силу соглашения о прекращении огня"

– ЦАХАЛ

В сообщении подчеркивается, что эти пусковые установки были полностью готовы к атакам на силы ЦАХАЛ и граждан Израиля и, таким образом, представляли собой непосредственную угрозу.

"Силы ЦАХАЛ под руководством Южного военного округа развернуты в регионе в соответствии с соглашением и продолжат действовать для устранения любой немедленной угрозы"

– ЦАХАЛ