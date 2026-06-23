Владикавказ и Хургаду связали прямые рейсы

Компания Nesma Airlines запустила прямые рейсы между Северной Осетией и египетским курортом Хургада. Планируется выполнять один рейс в неделю на новом направлении.

Попасть из Северной Осетии в Хургаду стало возможно прямым рейсом – египетский перевозчик Nesma Airlines запустил рейсы Хургада-Владикавказ.

Накануне в аэропорту "Владикавказ" торжественно встретили первый рейс из Хургады, воздушное судно встречали водной аркой. Полеты по новому международному направлению будут выполняться каждую пятницу на самолетах Airbus A320. Полетное время – три часа.

Другие перевозчики не выполняют авиарейсов на данном направлении.