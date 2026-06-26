Главы МИД Азербайджана и Турции провели онлайн-переговоры

Как рассказали сегодня в МИД Азербайджана, руководитель ведомства Джейхун Байрамов созвонился сегодня с турецким коллегой Хаканом Фиданом, чтобы обсудить двусторонние отношения Баку и Анкары и более широкую региональную повестку дня, затрагивающую интересы обоих государств.
В частности, министры поговорили о ближайших планах по развитию стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и координацию действий в многосторонних форматах международных структур.
Байрамов и Фидан согласились в том, что в основе союзничества двух республик лежит братская поддержка друг друга и позитивные политические связи высшего уровня и подтвердили настрой Баку и Анкары на всемерное укрепление контактов.
Также министры обсуждали проблемы безопасности на Ближнем Востоке, актуальную ситуацию в регионе и дальнейшие шаги Азербайджана и Турции по стабилизации окружающей обстановки.