Под Тбилиси закончились учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии

Бойцы войск специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии встретились на этой неделе на тбилисской военной базе для совместной отработки навыков по десантированию, штурму объектов и ликвидации условного противника.

Сегодня на тбилисской базе ВС Грузии "Мухровани" состоялась церемония закрытия совместных военных учений азербайджанского, турецкого и грузинского спецназа "Кавказский орел-2026", организованных Минобороны Грузии.

Учения носили тактико-специальный характер и были проведены с успехом по оценке военного руководства трех стран, наблюдавшего за ходом "Кавказского орла-2026". Представители высшего офицерского состава армия Азербайджана, Турции и Грузии поздравили участвовавших в учениях спецназовцев с выполнением всех поставленных перед ними задач и пожелали дальнейших успехов.

"Учения имеют особое значение с точки зрения регионального сотрудничества в сфере безопасности и обороны между нашими странами, а также повышения боевой готовности подразделений"

– Минобороны Грузии

Уточняется, что бойцы спецназа трех государств отработали атаку на объект, проникновение в укрепленное здание с зачисткой личного состава условного противника, саперно-подрывные работы и высадка десанта с авиационной техники.