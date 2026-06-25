Вестник Кавказа

Кабо-Верде впервые в истории вышло в плей-офф чемпионата мира

Кабо-Верде впервые в истории вышло в плей-офф чемпионата мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На ЧМ-2026 завершились матчи группового этапа в квартете H. В 1/16 финала пробились команды Испании и Кабо-Верде.

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Саудовской Аравии в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу и впервые в истории вышла в плей-офф.

Встреча проходила в Хьюстоне и завершилась со счетом 0:0.

Параллельно в Сапопане встречались сборные Уругвая и Испания. Победу со счетом 1:0 одержала испанская команда. Мяч забил на 42-й минуте полузащитник Алекс Баэна.

Таким образом, с первого места в плей-офф из группы H вышла Испания, набравшая 7 очков. Со второго места в 1/16 финала вышло Кабо-Верде (3 очка) Уругвай (2 очка) и Саудовская Аравия (1 очко) покидают турнир.

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