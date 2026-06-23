Сборная Канады впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ-2026

На ЧМ-2026 прошли заключительные матчи в группе B. В Ванкувере играли сборные Швейцарии и Канады, а в Сиетле команда Боснии и Герцеговина встречалась с Катаром.

На чемпионате мира по футболу состоялись встречи 3-го тура группового этапа в квартете B.

В Ванкувере играли сборные Швейцарии и Канады. Победу со счетом 2:1 одержали швейцарцы. Голами в составе Швейцарии отметились полузащитник Рубен Варгас (46-я минута) и Йоан Манзамби (57-я). У канадцев единственный мяч на 76-й минуте записал на свой счет нападающий Промис Дэвид.

Параллельно в Сиэтле сборная Боснии и Герцеговины переиграла со счетом 3:1 команду Катара. У боснийцев отличились нападающий Керим Алайбегович (29-я минута) и полузащитник Эрмин Махмич (80-я). Еще один мяч побывал в сетке ворот катарцев в результате автогола вратаря Махмуда Абунады на 34-й минуте. У сборной Катара голом на 42-й минуте отметился нападающий Хасан Аль-Хайдос.

По итогам трех туров первое место в группе B заняла Швейцария, в активе которой 7 очков. На втором месте с 4 очками финишировала Канада. На третьей строчке расположилась Босния и Герцеговина (4 очка), на четвертой – Катар (1 очко).

Таким образом, в 1/16 финала вышли Швейцария и Канада. Судьба Боснии и Герцеговины определится по итогам всего группового этапа.

Напомним, в плей-офф ЧМ-2026 выходят сборные, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, а также 8 лучших команд, финишировавших третьими.