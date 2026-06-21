Норвегия и Франция вышли в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Норвегии обыграла команду Сенегала и обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ-2026. В третьем туре группового этапа норвежцы сыграют с французами.

В Ист-Ратерфорде состоялась встреча 2-го тура чемпионата мира по футболу в группе I между сборными Норвегии и Сенегала.

Счет на 43-й минуте открыл защитник норвежской национальной команды Маркус Педерсен. На 48-й минуте нападающий Эрлинг Холанд удвоил преимущество Норвегии. На 53-й минуте полузащитник сборной Сенегала Исмаила Сарр сократил отставание в счете, однако на 58-й минуте Холанд отправил третий мяч в сетку ворот африканской команды. На 93-й минуте Сарр забил еще один мяч, однако на большее Сенегалу не хватило времени – 3:2 в пользу Норвегии.

Таким образом, после двух туров первые два места в квартете I занимают Франция и Норвегия, в активе которых по 6 очков. На третьем и четвертом месте располагаются Сенегал и Ирак, не набравшие пока ни одного очка.

В заключительном туре Норвегия и Франция встретятся в очном матче, чтобы решить судьбу первого места в группе I. В параллельном встрече Сенегал и Ирак разыграют судьбу третьей строчки, которая при определенных раскладах может стать проходной для выхода в плей-офф.

Напомним, в 1/16 финала ЧМ-2026 напрямую выйдут команды, финишировавшие на первых двух местах в своих группах, а также 8 лучших сборных из числа тех, кто займет третью строчку.