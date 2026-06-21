ЧМ-2026: Франция разгромила Ирак

Сегодня ночью на ЧМ-2026 проходят матчи 2-го тура в группе I. К настоящему времени уже завершилась встреча сборной Франции с командой Ирака.

В Филадельфии только что закончился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете I между сборными Франции и Ирака. Крупную победу со счетом 3:0 одержала французская команда.

Голы на свой счет записали нападающие Килиан Мбаппе (14-я и 54-я минуты) и полузащитник Усман Дембеле (66-я).

Матч сборных Норвегии и Сенегала еще продолжается. После первого тайма счет 1:0 в пользу норвежцев.

На данный момент группу I с 6 очками возглавляет Франция. На второй строчке находится Норвегия (3 очка). На третьем и четвертом месте располагаются Сенегал и Ирак, не набравшие пока ни одного очка.