ЧМ-2026: Иран не смог обыграть Бельгию в большинстве

ЛИД: Сборные Бельгии и Ирана по футболу провели матч в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2026. Встреча закончилась вничью.

В Инглвуде прошла встреча 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете G между сборными Бельгии и Ирана. Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Отметим, что с 66-й минуты бельгийцы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления защитника Натана Нгоя.

Вместе с Бельгией и Ираном в группе G также выступают Новая Зеландия и Египет. Их очный матч состоится сегодня в 04:00 (мск).

На данный момент первые два места в квартете занимают Бельгия и Иран, набравшие по 2 очка. Новая Зеландия и Египет располагаются на третьей и четвертой строчке, в активе команд по 1 очку.