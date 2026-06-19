ЧМ-2026: Испания разгромила Саудовскую Аравию

На ЧМ-2026 по футболу начался 2-й тур группового этапа в квартетах G и H. Свою первую победу на турнире одержала сборная Испании.

В Атланте закончился матч 2-го тура чемпионата мира по футболу в квартете H между сборными Испании и Саудовской Аравии.

Счет был открыт на 10-й минуте после точного удара полузащитника испанской команды Ламина Ямаля. На 21-й минуте нападающий Микель Ойарсабаль удвоил преимущество испанцев, а на 24-й минуте он же сделал счет крупным. На 49-й минуте защитник саудовцев Хассан Томбакти срезал мяч в собственные ворот, установив окончательный результат – 4:0 в пользу Испании.

В другом матче группы H сыграют сборные Уругвая и Кабо-Верде. Эта встреча начнется сегодня в 01:00 (мск).