Сборную Ирана по футболу взяли под охрану в Лос-Анджелесе

Иранская сборная прибыла из Мексики в США за сутки до матча с Бельгией на ЧМ-2026. Отель, в котором разместилась команда, охраняет полиция.

Сборная Ирана по футболу прибыла в Лос-Анджелес за день до матча с командой Бельгии в рамках группового этапа чемпионата мира-2026.

Игроки иранской сборной остановились в отеле, расположенном в районе Манхэттен-Бич. Войти в отель разрешается лишь постояльцам. Снаружи выставлен пост правоохранителей. На прилегающих дорогах дежурят полицейские, блокируя центральный въезд.

Один из помощников сборной Ирана рассказал, что они прибыли в Лос-Анджелес около полудня (22:00 мск).

Ранее сообщалось, что сборной Ирана запретили находиться на территории США вне игровых дней. После каждого матча игрокам необходимо возвращаться в Мексику. Федерация футбола Ирана возмущена таким отношением и намерена подать жалобу в ФИФА, так как считает, что такого рода ограничения нарушают принцип равных условий.

Напомним, матч группы G между сборными Бельгии и Ирана состоится сегодня в 22:00 (мск). В другом матче квартета сыграют Новая Зеландия и Египет.