Вестник Кавказа

ЧМ-2026: Иран сыграл вничью с Новой Зеландией

ЧМ-2026: Иран сыграл вничью с Новой Зеландией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран в первом туре чемпионата мира по футболу сыграл вничью с Новой Зеландией. Игра завершилась со счетом 2:2.

Сборная Ирана в рамках 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года сыграла вничью с командой Новой Зеландии, счет 2:2.

Матч проходил на стадионе "Соу-Фай Стэдиум" в Лос-Анджелесе и состоялся в ночь с 15 на 16 июня.

На седьмой минуте открыл счет нападающий сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст. На 33-й минуте защитник Ирана Рамин Резаян сравнял счет. Во второй тайме на 54-й минуте Джаст оформил дубль, однако на 64-1 минуте Мохаммад Мохеби сравнял счет. Игра завершилась вничью – 2:2.

Иран во 2-м туре группы G встретится с Бельгией (21 июня), в 3-м туре сыграет с Египтом (27 июня).

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