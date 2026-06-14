Вестник Кавказа

Саудовская Аравия и Уругвай сыграли вничью на ЧМ-2026

Саудовская Аравия и Уругвай сыграли вничью на ЧМ-2026
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Саудовской Аравии упустила победу над Уругваем в первом туре группового этапа ЧМ-2026. Следующим соперником саудовцев будет команда Испании, Уругвай сыграет с Кабо-Верде.

В Майами состоялся матч чемпионата мира по футболу в группе H между сборными Саудовской Аравии и Уругвая.

На гол саудовцев, забитый на 41-й минуте защитником Абдулелой Аль-Амри, уругвайцы ответили точным ударом полузащитника Максимилиано Араухо на 80-й минуте.

Вместе с Саудовской Аравией и Уругваем в группе H выступают Испания и Кабо-Верде. Их встреча состоялась ранее сегодня в Атланте (0:0). Таким образом, после первого тура все команды квартета набрали по одному очку.

Во втором туре сборная Испании сыграет с Саудовской Аравией, Уругвай встретится с Кабо-Верде.

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