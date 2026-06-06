ЧМ-2026: Египет упустил победу над Бельгией

Сегодня на ЧМ-2026 проходят встречи первого тура группового этапа в квартете G. Матч между сборными Бельгии и Египта уже закончился, встреча Саудовской Аравии и Ирана начнется через 15 минут.

На чемпионате мира по футболу состоялся матч группы G между сборными Бельгии и Египта. Игра проходила в Сиэтле и завершилась вничью 1:1.

Счет на 19-й минуте открыл полузащитник египетской сборной Эмам Ашур. Бельгийцы отыгрались на 66-й минуте благодаря автоголу защитника Мохамеда Хани.

Вместе с Бельгией и Египтом в группе G также выступают команды Ирана и Новой Зеландии. Их очный матч состоится сегодня в 4:00 (мск).

К настоящему моменту также закончилась встреча группы H между сборными Испании и Кабо-Верде. Действующие чемпионы Европы не смогли обыграли дебютантов турнира. Команды сыграли вничью 0:0. Вместе с Испанией и Кабо-Верде в квартет H попали Саудовская Аравия и Уругвай. Из очная встреча начнется в 01:00 (мск).