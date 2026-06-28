ОДКБ внесет коррективы в оборонную доктрину для защиты союзников

В Организации Договора о коллективной безопасности допустили изменения в военной доктрине для защиты союзников организации, назвав расширение числа ядерных государств одним из вызовов современности.

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут изменить оборонную доктрину стран-участников договора, разрешив применение оружия массового поражения для защиты союзников, заявил постпред при организации Виктор Васильев.

"Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения"

- Виктор Васильев

Такие действия последуют в случае роста числа государств, имеющих собственный ядерный потенциал, а также оружие массового поражения и средств его доставки, отметил дипломат, передает РИА Новости.

Решение рассматривается в свете того, что европейские страны усилили ядерную риторику: в частности президент Франции Эммануэль Макрон провозгласил для страны период "продвинутого ядерного сдерживания". Новая доктрина позволит стране увеличить число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях, добавил он.