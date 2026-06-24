Вестник Кавказа

Ядерное оружие обсудят на саммите НАТО в Анкаре

Памятник Ататюрку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Саммит НАТО в Анкаре, который пройдет в начале июля, будет посвящен инвестициям в ядерное оружие.

Стала известна одна из основных тем, которую затронут на саммите НАТО в Анкаре. Как заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, страны альянса обсудят инвестиции в ядерное оружие. 

"На последней встрече министров обороны стран НАТО мы приняли решение и дали понять, что альянс будет инвестировать в возможности ядерного сдерживания. Это очень важно и будет подтверждено на саммите НАТО"

– Владислав Косиняк-Камыш

Напомним, что встреча глав государств альянса пройдет в столице Турции 7-8 июля. Это вторая встреча НАТО в Турции после саммита в Стамбуле в 2004 году.

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