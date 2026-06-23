США недовольны союзниками по НАТО – Трамп

Американский президент заявил о том, что разочарован в союзниках по Североатлантическому Альянсу: Италией, Британией, Германией, Францией и Испанией, так как они не помогли в войне с Ираном.

Европейские союзники США по НАТО подвели Вашингтон в ходе конфликта с Ираном, такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп.

Об этом он сказал на встрече с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Марком Рютте в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что хотел бы, чтобы лидеры европейских стран оказали Соединенным Штатам значительную поддержку в войне с Исламской Республикой.

"Нас подвели. Нам совсем не была нужна их помощь со всем этим. Но было бы хорошо, если бы они сказали: "Мы хотим помочь".Они так не сказали это"

– ДональдТрамп

Он отметил, что имеет ввиду Италию, Британию, Германию, Францию и Испанию.

Американский лидер заявил, что разочарован в них, как в союзниках по НАТО.