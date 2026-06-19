Эрдоган призвал европейские страны НАТО к большей ответственности

Президент Турции считает необходимым укрепление европейского столпа НАТО. Он отметил, что это является их общим приоритетом в рамках июльского саммита Североатлантического альянса.

Странам-членам НАТО из Европы нужно взять на себя больше ответственности в рамках альянса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Анкаре в начале июля.

"Укрепление европейского столпа альянса и его потенциала сдерживания является нашим общим приоритетом в рамках саммита НАТО, который состоится в Анкаре. Мы считаем важным укрепление трансатлантических связей, и чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности"

– турецкий лидер

Ранее глава Минобороны Турции выразил мнение, что июльский саммит НАТО станет поворотным моментом для всей организации.

Напомним, саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. В нем будут участвовать лидеры 32 стран Североатлантического альянса, а также главы ряда государств, которые не являются членами НАТО.